Паулу Фонсека объяснил причину провала Лиона в матче против Манчестер Юнайтед

"Лион" пропустил дважды еще до перерыва, но сумел отыграться во втором тайме и перевести игру в овертайм. Несмотря на удаление Корентена Толиссо в конце основного времени, "Лион" вышел вперед благодаря голу Райана Шерки, а пенальти в исполнении Александра Ляказетта вывел команду Паулу Фонсеки на грань выхода в полуфинал.

Впрочем, "Манчестер Юнайтед" устроил сумасшедший камбэк, забив трижды за семь минут – победный гол Харри Магваера состоялся уже в компенсированное время, и команда Рубена Аморима вырвала победу со счетом 5:4 (общ. 7:6). После игры Фонсека назвал одной из причин фиаско чрезмерные эмоции его команды.

"В моей голове сейчас все смешалось. До сих пор трудно понять, что произошло. Прежде всего мы сделали что-то невероятное. Мы вели 4:2, имея на одного игрока меньше. Но мы слишком сильно праздновали, когда матч еще не был завершен. Именно в этот момент нам не хватило эмоционального равновесия. Это единственное негативное, что я могу выделить. Мы праздновали, хотя нужно было думать о том, как дожать игру. У нас не хватило опыта... Мне грустно, потому что я считаю, что мы заслуживали большего", – сказал Фонсека.

Добавим, что свой следующий матч "Лион" проведет в Лиге 1 против "Сент-Этьена".