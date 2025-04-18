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Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Европы
Гордится игроками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал победу своей команды над "Айнтрахтом" (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч (2:1) "шпоры" вышли в полуфинал.
"Я в восторге от многих вещей, очень горжусь ребятами. На выезде, в четвертьфинале против очень сильной команды – мы знали, что придется много работать, быть дисциплинированными, и в то же время нужно было забивать. Мы продемонстрировали свое качество.
Все без исключения сыграли великолепно, я очень горд. В таком важном матче команда выдала сильное выступление и теперь мы в полуфинале. Думаю, по итогам двух матчей мы заслужили на проход. Все могло решиться еще в первой игре, но мы завоевали свое право быть среди четырех лучших", – сказал Постекоглу.
Добавим, что в полуфинале "Тоттенхэм" встретится с "Буде-Глимт".
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