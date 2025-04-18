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Тренер Атлетика Бильбао высказался после победы над Рейнджерс

Лига Европы

Сыграли хорошо

Тренер Атлетика Бильбао высказался после победы над Рейнджерс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после победы над "Рейнджерс" (2:0) и выхода в полуфинал Лиги Европы.

"Мы знали, что должны использовать преимущество своего поля. Хотели навязать высокий темп. Соперник ждал контратаки, но мы имели моменты, чтобы забить раньше, но только в последней атаке первого тайма мы смогли открыть счет. Такие матчи требуют много энергии, и мы это почувствовали во втором тайме, но удержали преимущество.

Нам всегда выгодно, когда игра проходит в высоком темпе – мы умеем действовать в таких условиях. Больше всего мне понравилась решительность с первых минут. Соперник играл в свою игру, но мы не дали им бегать и сами имели возможность атаковать. Мы сыграли хорошо, я бы сказал – очень хорошо.

Когда выигрываешь, то чувствуешь себя прекрасно. Победы успокаивают тренеров. И впоследствии понимаешь, какую радость ты даришь людям. В этом и заключается величие футбола: одна минута счастья из-за гола – казалось бы, мелочь, но она оставляет отпечаток", – сказал Вальверде.

Добавим, что в полуфинале "Атлетик" сыграет с "Манчестер Юнайтед".

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Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао) Рейнджерс (Глазго) Лига Европы
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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