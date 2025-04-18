Главный тренер Лацио высказался после вылета своей команды из Лиги Европы

Главный тренер "Лацио" Марко Барони дал свой комментарий после того, как "орлы" в серии пенальти вылетели из Лиги Европы от "Буде-Глимт".

"Больно, потому что мы заслуживали пройти дальше. Команда провела чрезвычайный матч на великолепном стадионе с впечатляющей энергией. Мы хорошо играли, создавали моменты, были агрессивны, высоко прессинговали, имели множество голевых моментов. Мне грустно из-за такого финала, но я горжусь командой, и могу только поблагодарить всех, в частности тех, кто исполнял пенальти. Также спасибо болельщикам.

Сегодняшняя боль является и психологической, и физической, потому что мы отдали абсолютно все. Теперь нужно срочно восстановить силы. Я сказал ребятам после финального свистка, что горжусь ими, но пенальти – это лотерея", – сказал Барони.