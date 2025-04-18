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Капитан Лацио поделился мыслями после вылета команды из Лиги Европы
Опустошение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Лацио" Маттиа Дзаканьи признается, что игроки команды чувствуют себя опустошенными после вылета из Лиги Европы на стадии четвертьфинала от "Буде-Глимт". Это была драматическая ночь на "Стадио Олимпико". "Орлам" нужно было отыграть поражение 0:2 в первом матче в Норвегии. И это им почти удалось, но в итоге все решалось в серии пенальти, после которой выход в полуфинал праздновали норвежцы.
"Мы опустошены. Мы отдали все силы, сделали все, что было нужно. Возможно, следовало внимательнее действовать в моменте с пропущенным голом в конце, но пенальти – это уже лотерея. Но это очень больно.
Мы были почти идеальными. Мы 120 минут играли с высокой интенсивностью, боролись за каждый мяч – именно этого требовал от нас тренер сегодня. Однако теперь мы должны сказать свое слово в Серии А. Как капитан, я еще никогда не был настолько горд за эту команду, потому что мы действительно отдали все. И наши болельщики очень нам помогли", – сказал Дзаканьи.
Добавим, что свой следующий матч "Лацио" проведет против "Дженоа".
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