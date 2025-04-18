Капитан Лацио поделился мыслями после вылета команды из Лиги Европы

Капитан "Лацио" Маттиа Дзаканьи признается, что игроки команды чувствуют себя опустошенными после вылета из Лиги Европы на стадии четвертьфинала от "Буде-Глимт". Это была драматическая ночь на "Стадио Олимпико". "Орлам" нужно было отыграть поражение 0:2 в первом матче в Норвегии. И это им почти удалось, но в итоге все решалось в серии пенальти, после которой выход в полуфинал праздновали норвежцы.

"Мы опустошены. Мы отдали все силы, сделали все, что было нужно. Возможно, следовало внимательнее действовать в моменте с пропущенным голом в конце, но пенальти – это уже лотерея. Но это очень больно.

Мы были почти идеальными. Мы 120 минут играли с высокой интенсивностью, боролись за каждый мяч – именно этого требовал от нас тренер сегодня. Однако теперь мы должны сказать свое слово в Серии А. Как капитан, я еще никогда не был настолько горд за эту команду, потому что мы действительно отдали все. И наши болельщики очень нам помогли", – сказал Дзаканьи.