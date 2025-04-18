Нападающий Лиона прокомментировал поражение своей команды от Манчестер Юнайтед

Вингер "Лиона" Малик Фофана считает, что, выйдя вперед со счетом 4:2 в матче против "Манчестер Юнайтед", они слишком рано успокоились, и это стоило команде места в полуфинале Лиги Европы, когда "Манчестер Юнайтед" забил три гола за семь минут, совершив невероятный камбэк (5:4, общ. 7:6).

"Все расстроены, потому что мы провели очень хороший матч, но этого оказалось недостаточно. Мы немного расслабились. Подумали, что все уже решено, но большие матчи на этом не заканчиваются. В таких играх мы должны требовать от себя большего. Думаю, я никогда не забуду этот поединок", – сказал Фофана.

Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего бельгийца 10 голов и 6 ассистов в 36 матчах за "Лион" во всех турнирах.