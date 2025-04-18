  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Нападающий Лиона прокомментировал поражение своей команды от Манчестер Юнайтед
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Лиона прокомментировал поражение своей команды от Манчестер Юнайтед

Лига Европы

Мы расслабились

Нападающий Лиона прокомментировал поражение своей команды от Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Лиона" Малик Фофана считает, что, выйдя вперед со счетом 4:2 в матче против "Манчестер Юнайтед", они слишком рано успокоились, и это стоило команде места в полуфинале Лиги Европы, когда "Манчестер Юнайтед" забил три гола за семь минут, совершив невероятный камбэк (5:4, общ. 7:6).

"Все расстроены, потому что мы провели очень хороший матч, но этого оказалось недостаточно. Мы немного расслабились. Подумали, что все уже решено, но большие матчи на этом не заканчиваются. В таких играх мы должны требовать от себя большего. Думаю, я никогда не забуду этот поединок", – сказал Фофана.

Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего бельгийца 10 голов и 6 ассистов в 36 матчах за "Лион" во всех турнирах.

Читайте такжеЛЕ. Манчестер Юнайтед – Лион: 5:4 (общ. 7:6). Безумие на Олд Траффорд
По теме
yellow-arrow
Капитан Лацио поделился мыслями после вылета команды из Лиги Европы
yellow-arrow
Капитан Манчестер Юнайтед забил 5000-й гол в истории клуба на Олд Траффорд
yellow-arrow
Главный тренер Лацио высказался после вылета своей команды из Лиги Европы
Лига Европы Лион Манчестер Юнайтед Малик Фофана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости