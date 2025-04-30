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Тренер Тоттенхэма - об игре против Буде-Глимт в ЛЕ: Это хороший вызов для нас

Лига Европы

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Тоттенхэма - об игре против Буде-Глимт в ЛЕ: Это хороший вызов для нас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выступил на пресс-конференции накануне полуфинала Лиги Европы против ФК "Буде-Глимт".

"Они были достаточно последовательными на протяжении последних нескольких лет, тот же тренер и основная группа игроков. У них, безусловно, есть особый стиль футбола, которого они придерживаются и с которым они преуспели. Они были довольно последовательными в норвежской лиге, но также и в Европе.

Они очень стабильны и имеют четкое понимание того, как они играют в свой футбол. Это хороший вызов для нас", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Буде-Глимт" стартует 1 мая в 22:00 по Киеву.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Будё-Глимт
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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