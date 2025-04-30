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Тренер Атлетика - о Манчестер Юнайтед: Они являются фаворитом на победу в Лиге Европы
Скоро эти команды сойдутся между собой на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде дал комментарий перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" сейчас находится в необычном положении в АПЛ. Но нам нужно помнить, что мы играем против одной из величайших команд в истории европейского футбола. Они являются фаворитом на победу в Лиге Европы.
Есть много вещей, которые нам нужно учесть перед игрой с "Манчестер Юнайтед". Они хорошо выполняют стандартные положения, ведь у них есть Расмус Хойлунд, Гарри Магуайр и Маттейс де Лигт. А также не стоит забывать, что за них играет Бруну Фернандеш. Они имеют очень замечательную команду с большим потенциалом.
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Напомним, что "Атлетик" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в четверг, 1-го мая. Стартовый свисток в этом еврокубковом поединке традиционно прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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