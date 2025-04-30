Тренер Атлетика - о Манчестер Юнайтед: Они являются фаворитом на победу в Лиге Европы

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде дал комментарий перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" сейчас находится в необычном положении в АПЛ. Но нам нужно помнить, что мы играем против одной из величайших команд в истории европейского футбола. Они являются фаворитом на победу в Лиге Европы.

Есть много вещей, которые нам нужно учесть перед игрой с "Манчестер Юнайтед". Они хорошо выполняют стандартные положения, ведь у них есть Расмус Хойлунд, Гарри Магуайр и Маттейс де Лигт. А также не стоит забывать, что за них играет Бруну Фернандеш. Они имеют очень замечательную команду с большим потенциалом.