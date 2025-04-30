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"Мы сделаем все возможное". Звезда Атлетика мечтает о финале Лиги Европы

Лига Европы

В этом году он состоится на их родном стадионе

"Мы сделаем все возможное". Звезда Атлетика мечтает о финале Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий "Атлетика" из Бильбао мечтает о выходе в финал Лиги Европы.

"Мы сделаем все возможное и приложим максимум усилий для того, чтобы выйти в финал Лиги Европы, который состоится на нашем родном стадионе. То, чего мы достигли вместе, играя только с игроками с нашей родины, наполняет нас гордостью", — приводит слова Нико Уильямса пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги Европы в 2025 году пройдет 21-го мая на "Эстадио Сан-Мамес", что в Бильбао.

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Напомним, что "Атлетик" в первом полуфинальном матче Лиги Европы сыграет с "Манчестер Юнайтед" уже в четверг, 1-го мая. Стартовый свисток в этом еврокубковом поединке традиционно прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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