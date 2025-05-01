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Атлетик – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Атлетик – Манчестер Юнайтед: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы "Атлетик" будет принимать на своем поле "Манчестер Юнайтед". Оба коллектива мечтают попасть в финал, однако место получит только одна команда. Но какая?
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 1-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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