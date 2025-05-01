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Тоттенхэм – Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Очевидный фаворит и андердог. Или нет?

Тоттенхэм – Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Тоттенхэм", "Буде-Глимт", "Манчестер Юнайтед", "Атлетик" – одна из этих команд станет победителем Лиги Европы. В нашем противостоянии встретятся представители Норвегии и столицы Англии и первый матч пройдет именно в Лондоне.

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“Шпоры” уже сконцентрировались на Лиге Европы, ведь только с помощью титула можно гарантировать себе еврокубки на следующий сезон. "Глимт" даже переносит поединки в чемпионате (привет УПЛ), чтобы команда могла хорошо подготовиться к ответному матчу.

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В прямой трансляции эту встречу покажет Megogo Футбол 3 на OTT-платформе MEGOGO.

Лига Европы

1/2 финала, первый матч

1 мая, 22:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

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Трансляція матчу Тоттенгем - Буде-Глімт
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