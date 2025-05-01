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Тоттенхэм – Буде-Глимт. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Тоттенхэм – Буде-Глимт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Тоттенхэм – Буде-Глимт. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм", "Буде-Глимт", "Манчестер Юнайтед", "Атлетик" - одна из этих команд станет победителем Лиги Европы. В нашем же противостоянии встретятся представители Норвегии и столицы Англии, и первый матч пройдет именно в Лондоне.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 1-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" – "Буде-Глимт"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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