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Тоттенхэм – Буде-Глимт. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Тоттенхэм – Буде-Глимт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм", "Буде-Глимт", "Манчестер Юнайтед", "Атлетик" - одна из этих команд станет победителем Лиги Европы. В нашем же противостоянии встретятся представители Норвегии и столицы Англии, и первый матч пройдет именно в Лондоне.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 1-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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