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Полузащитник Манчестер Юнайтед настроен на победу в Лиге Европы

Лига Европы

Хочет выигрывать с командой трофеи

Полузащитник Манчестер Юнайтед настроен на победу в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мануэль Угарте поделился мыслями перед игрой против "Атлетика" в 1/2 финала Лиги Европы.

"История "Манчестер Юнайтед" тесно связана с трофеями. Именно поэтому мы очень сосредоточены на следующей игре, ведь мы хотим выиграть трофей Лиги Европы. Это даст нам возможность сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы все вместе попробуем одержать победу. Это может стать огромным достижением для нашей команды".

Напомним, что в первом полуфинальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" встретится с "Атлетиком" в Бильбао в четверг, 1-го мая. Стартовый свисток в этом еврокубковом поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В этом сезоне 24-летний Мануэль Угарте провел 40 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив два гола и отдав три результативные передачи. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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