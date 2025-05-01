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Капитан Атлетика верит в то, что его команда способна обыграть Манчестер Юнайтед
Амбициозное заявление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Атлетика" Оскар де Маркос дал комментарий перед полуфинальным матчем в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед".
"До финала осталось два шага, поэтому будет трудно. Сначала нам нужно победить "Манчестер Юнайтед", но мы должны мечтать о победе в турнире также. Несмотря на то, что нам будет противостоять сложный соперник, мы должны верить в то, что мы способны пройти их. Конечно, "Манчестер Юнайтед" — одна из лучших команд мира. Для нас этот матч будет значить очень много, как и для болельщиков, ради которых мы здесь играем".
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Напомним, что "Атлетик" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в четверг, 1-го мая. Стартовый свисток в этом еврокубковом поединке традиционно прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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