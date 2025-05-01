ЛЕ. Атлетик – Манчестер Юнайтед 0:3. Красные дьяволы почти обеими ногами в финале

"Атлетик" на правах хозяев создали первую опасность у ворот соперника в этом матче, но Доргу выбил мяч после навеса Нико Уильямса на угловой, подача с которого завершилась попыткой дальнего удара от Руис де Галаррета. А вот на 5-й минуте момент уже был у гостей. И не просто момент, а гол от Гарначо! Но "Атлетику" повезло, ведь аргентинец находился в офсайде. Беренгер решил ответить на это своим дальним ударом, однако Онана совершил великолепный сейв, выбив мяч на угловой. На 11-й минуте великолепный момент был у Иньяки Уильямса, который откликнулся в штрафной на подачу того же Беренгера, однако удар нападающего пролетел выше ворот.

Учитывая, что "Атлетик" выиграл все свои домашние матчи в Лиге Европы в этом сезоне, неудивительно, что "Ман Юнайтед" решили играть с осторожностью и не рисковать в этом матче, в конце концов, ничья была бы тоже неплохим результатом перед вторым матчем на "Олд Траффорд". Однако хозяевам такой сценарий не подходит, поэтому именно они и продолжали создавать моменты. Например, на 19-й минуте у "Атлетика" снова был шикарный момент. Перед Иньяки открывалось свободное пространство, поэтому он откликнулся на длинную передачу и с фланга прострелил в штрафную, где мяч достался Беренгеру, который смог пробить, однако его удар заблокировал Виктор Линделоф.

Терпели "МЮ", ждали и дождались момента на 30-й минуте. Магваер оказался на фланге, накрутил соперника и навесил в штрафную, мяч нашел голову Угарте, уругваец сбросил его на Каземиро и бразилец занес мяч головой в ворота. 1:0 Буквально через мгновение "красные дьяволы" апеллировали относительно потенциального пенальти за фол на Хойлунде. Главный судья внимательно слушал своих коллег на VAR, однако решил пойти к экрану, чтобы самому пересмотреть эпизод – это пенальти! И не просто пенальти, это еще и красная для Вивиана! Полный шок для хозяев поля. Фернандеш же уверенно реализовал пенальти и это 2:0 в пользу "МЮ". Лучшего сценария для англичан придумать просто невозможно. Эрнесто Вальверде решил срочно спасать ситуацию, поэтому еще в первом тайме сделал двойную замену, выпустив двух защитников. И логично, разве нет? Пропускать больше баскам точно не надо, однако... Бруну Фернандеш так не думал. Выйдя один на один с вратарем после передачи Угарте, португалец делает счет 3:0. Конец? Нет, еще мог забить Мазрави, но мяч после его удара попал в каркас ворот. А вот после этого команды уже пошли в раздевалки.

Что можно рассказать о втором тайме? Наверное, если бы была возможность избежать его, то оба коллектива согласилась бы завершить этот матч еще после первого тайма, однако такой возможности у них нет. Пришлось играть. "Юнайтед" чувствовал себя спокойно, они держали мяч и не спешили, они искали моменты, чтобы забить еще. Например, на 53-й минуте был похожий эпизод с фолом на Хойлунде, за который был назначен пенальти, но на этот раз героем эпизода был Гарначо, однако судья не зафиксировал фол. А вот на 58-й минуте VAR решил проверить фол Магваера на предмет красной карточки, но в итоге все завершилось желтой для Унаи Симона за пределами поля. Почти ничего не создавали хозяева, и не сказать, чтобы гости тоже особо старались. Все-таки игра была решена в первом тайме.

Тем не менее на 63-й минуте хороший удар из-за пределов штрафной нанес Каземиро, но вратарь хозяев перевел мяч на угловой. И тут снова Каземиро пробил головой, но мяч попал в каркас ворот. На 68-й Нико упал в штрафной "МЮ" в надежде на пенальти, но на этот раз Эспен Эскос ничего не назначил. На 81-й минуте Бруну попытался сделать хет-трик, но его дальний удар парировал вратарь. Позже удар головой был у Гарначо, но Агирресабала и здесь спас. После этого фанаты "МЮ" получили еще один повод для радости, ведь на замену вышел Амад Диалло, который вернулся после травмы. Что касается моментов, то на 86-й минуте Бруну снова пробил, на этот раз в пределах штрафной, но снова без хет-трика. Завершился же матч дальним ударом со штрафного от Джало, но Онана спокойно забрал мяч. Свисток. Ужасная ночь для хозяев наконец-то закончилась.

Что ж, не такого ожидали баски, наверное, как и англичане, но результат на табло. Да, это футбол и чудеса иногда случаются. Возможно, это как раз тот самый случай? Ну, узнаем через неделю на "Олд Траффорд".

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

Стадион: "Сан-Мамес" (Бильбао)

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

"Атлетик" – "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Каземиро (30), Фернандеш (37, пен; 45)

"Атлетик", 4-2-3-1: Агирресабала – Де Маркос (Горосабель, 42), Вивиан, Альварес, Берчиче – Руис де Галаррета (Прадос, 46), Хаурехисар – И. Уильямс (Джало, 87), Беренгер (Паредес, 42), Н. Уильямс (Гомес, 79) – Саннади

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана – Йоро, Магваер (Де Лигт, 65), Линделоф – Мазрави (Шоу, 74), Угарте (Маунт, 65), Каземиро, Доргу (Диалло, 84) – Фернандеш, Гарначо (Мейну, 84) – Хойлунд

Предупреждения: Берчиче (36), Симон (58, за пред. поля), Альварес (61) – Маунт (77), Гарначо (84), Йоро (90+3)

Удаление: Вивиан (35)