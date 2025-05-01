  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Фанаты Тоттенхэма ярко поддержали команду перед полуфиналом Лиги Европы

В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанаты Тоттенхэма ярко поддержали команду перед полуфиналом Лиги Европы

Лига Европы

Болельщики ярко поддержали команду перед полуфиналом

Фанаты Тоттенхэма ярко поддержали команду перед полуфиналом Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Накануне первого полуфинального матча Лиги Европы против норвежского "Буде-Глимт", болельщики лондонского "Тоттенхэма" продемонстрировали свою горячую поддержку команде.

Фанаты "шпор" на трибуне размахивали клубными флагами, создавая невероятную атмосферу поддержки.

Читайте такжеТоттенхэм – Буде-Глимт. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
По теме
yellow-arrow
Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Тоттенхэм – Буде-Глимт. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Тоттенхэм (Лондон) Будё-Глимт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости