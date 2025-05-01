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Фанаты Тоттенхэма ярко поддержали команду перед полуфиналом Лиги Европы
Болельщики ярко поддержали команду перед полуфиналом
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне первого полуфинального матча Лиги Европы против норвежского "Буде-Глимт", болельщики лондонского "Тоттенхэма" продемонстрировали свою горячую поддержку команде.
Фанаты "шпор" на трибуне размахивали клубными флагами, создавая невероятную атмосферу поддержки.
Así está el Tottenham Hotspur Stadium alentando al equipo por las Semifinales de la Europa League: pic.twitter.com/jyGxDAtDgx— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 1, 2025
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