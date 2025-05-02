Аморим выиграл во главе Манчестер Юнайтед больше матчей в ЛЕ, чем в АПЛ

Рубен Аморим возглавил тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во второй половине ноября. С тех пор "красные дьяволы" провели в первенстве 23 встречи и одержали всего 6 побед.

Читайте также Переход звезды Спортинга в Манчестер Юнайтед остается под вопросом

Разгром "Атлетика" в Бильбао в рамках первого матча ½ финала Лиги Европы стал уже седьмой викторией в этом турнире с момента назначения португальского специалиста. Под его руководством команда не обыграла в еврокубках только "Реал Сосьедад" (1:1) и "Лион" (2:2) в гостях.

Таким образом, МЮ с Рубеном Аморимом уже выиграл больше поединков в ЛЕ, чем за 5 месяцев в АПЛ.