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Аморим выиграл во главе Манчестер Юнайтед больше матчей в ЛЕ, чем в АПЛ

Лига Европы
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Конкурировать в Премьер-лиге сложнее

Аморим выиграл во главе Манчестер Юнайтед больше матчей в ЛЕ, чем в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рубен Аморим возглавил тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во второй половине ноября. С тех пор "красные дьяволы" провели в первенстве 23 встречи и одержали всего 6 побед.

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Разгром "Атлетика" в Бильбао в рамках первого матча ½ финала Лиги Европы стал уже седьмой викторией в этом турнире с момента назначения португальского специалиста. Под его руководством команда не обыграла в еврокубках только "Реал Сосьедад" (1:1) и "Лион" (2:2) в гостях.

Таким образом, МЮ с Рубеном Аморимом уже выиграл больше поединков в ЛЕ, чем за 5 месяцев в АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Симченко
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