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Полуфинал ЛЕ. Тоттенхэм – Буде/Глимт 3:1. Обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Гол престижа дает надежду?

Полуфинал ЛЕ. Тоттенхэм – Буде/Глимт 3:1. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хозяева нанесли 24 удара, а гости забили свой мяч после первого и последнего попадания в створ. Во втором тайме "шпоры" произвели две вынужденные замены. Джеймс Мэддисон и Доминик Соланке покинули поле из-за повреждений.

Лондонский клуб вел в счете 3:0, но ближе к завершению основного времени норвежский коллектив все же отличился. И это результативное действие еще может дать о себе знать во второй встрече.

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Лига Европы. ½ финала

Стадион: Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)

"Тоттенхэм" - "Буде/Глимт" 3:1

Голы: Джонсон, 1, Мэддисон, 34, Соланке, 61 (п) – Салтнес, 83

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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