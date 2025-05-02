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Полуфинал ЛЕ. Тоттенхэм – Буде/Глимт 3:1. Обзор матча
Гол престижа дает надежду?
Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяева нанесли 24 удара, а гости забили свой мяч после первого и последнего попадания в створ. Во втором тайме "шпоры" произвели две вынужденные замены. Джеймс Мэддисон и Доминик Соланке покинули поле из-за повреждений.
Лондонский клуб вел в счете 3:0, но ближе к завершению основного времени норвежский коллектив все же отличился. И это результативное действие еще может дать о себе знать во второй встрече.
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Лига Европы. ½ финала
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Голы: Джонсон, 1, Мэддисон, 34, Соланке, 61 (п) – Салтнес, 83
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