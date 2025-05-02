Рубен Аморим настаивает, что судьба полуфинала Лиги Европы еще не решена

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил пресс-конференцию после победы своей команды в первом матче 1/2 финала ЛЕ над "Атлетиком" (3:0). Однако португалец уверяет, что расслабляться рано.

"Результат очень хороший, но в то же время мы должны понимать, как он сложился. Нам было трудно в начале, но гол Каземиро и удаление соперника изменили игру. С небольшой долей удачи мы смогли остаться в матче, и одна ситуация может изменить все. Я думаю, мы могли забить еще один гол.

Но это еще не завершено, ведь они могут сделать то же самое на "Олд Траффорд", потому что они очень сильные, очень интенсивные. Одно удаление может случиться уже в нашем матче, поэтому мы должны быть готовы.

Это не Лига чемпионов и мы понимаем, что в этом сезоне выступаем ниже своих возможностей. Поэтому мы хотим что-то подарить нашим болельщикам, ведь чувствуем их поддержку ежедневно – независимо от нашего места в турнирной таблице", – сказал Аморим.