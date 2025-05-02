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Капитан Манчестер Юнайтед прокомментировал победу над Атлетиком

Лига Европы

Результат просто невероятный

Капитан Манчестер Юнайтед прокомментировал победу над Атлетиком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "МЮ" Бруну Фернандеш пообщался с медиа после впечатляющей победы в полуфинале Лиги Европы над "Атлетиком" (3:0).

"Такой счет трудно предсказать, ведь это очень сильная команда, атмосфера также была невероятная. Я знал, что болельщики "Атлетика" страстно поддерживают клуб, но не ожидал, что настолько. Это было очень круто, но я люблю такие атмосферы, люблю играть на таких стадионах – это прекрасно.

Результат для нас просто невероятный. Мы смогли добыть его уже в первом тайме, а во втором контролировали игру. Считаю, что мы могли бы чуть больше давить во втором тайме, быстрее двигать мяч вперед, но мы хорошо контролировали ход матча, и это позитив. Наша цель – вернуться в Бильбао на финал", – сказал Фернандеш.

Добавим, что в этом сезоне на счету Бруну 19 голов и 18 ассистов в 52-х матчах за "МЮ" во всех турнирах.

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Атлетик (Бильбао) Лига Европы Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Алексей Полищук
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