Капитан Манчестер Юнайтед прокомментировал победу над Атлетиком

Капитан "МЮ" Бруну Фернандеш пообщался с медиа после впечатляющей победы в полуфинале Лиги Европы над "Атлетиком" (3:0).

"Такой счет трудно предсказать, ведь это очень сильная команда, атмосфера также была невероятная. Я знал, что болельщики "Атлетика" страстно поддерживают клуб, но не ожидал, что настолько. Это было очень круто, но я люблю такие атмосферы, люблю играть на таких стадионах – это прекрасно.

Результат для нас просто невероятный. Мы смогли добыть его уже в первом тайме, а во втором контролировали игру. Считаю, что мы могли бы чуть больше давить во втором тайме, быстрее двигать мяч вперед, но мы хорошо контролировали ход матча, и это позитив. Наша цель – вернуться в Бильбао на финал", – сказал Фернандеш.