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Эрнесто Вальверде поделился своими мыслями после поражения от Ман Юнайтед

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Осознают, насколько все сложно

Эрнесто Вальверде поделился своими мыслями после поражения от Ман Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Атлетика" Эрнесто Вальверде пообщался с медиа после поражения от "Ман Юнайтед" (0:3) в первом матче полуфинала ЛЕ. Три гола "МЮ" за пятнадцать минут перечеркнули большинство надежд басков.

"Мы не смогли справиться с первым голом и возникшим напряжением, а удаление и пенальти повлияли на весь матч. При равных составах мы играли хорошо и имели моменты, но не смогли реализовать их.

Что касается ситуации с пенальти, то это было слишком суровое наказание – не только 0:2, но и то, что мы остались вдесятером без Вивиана. Мы это очень хорошо почувствовали. Когда ты проигрываешь 0:3, это означает, что соперник был точным, а мы – нет. "Юнайтед" – это команда, которая не прощает, они очень уверены в завершающей фазе. Нам нужно научиться такому.

Очевидно, что результат очень плохой, но матч на "Олд Траффорд" еще надо сыграть. Мы ничего не считаем потерянным, хотя и осознаем, насколько все сложно", – сказал Вальверде.

Добавим, что ответный матч состоится 8 мая на "Олд Траффорд".

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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