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Атлетик Бильбао повторил свое самое крупное домашнее еврокубковое поражение
Печальный антирекорд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг вечером "Атлетик" потерпел унизительное домашнее поражение в первом матче полуфинала Лиги Европы, уступив "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3. После тяжелых 90 минут баски оказались в ситуации, когда для выхода в финал нужно настоящее чудо в выездном матче.
Но и это еще не все, как сообщает Opta, это поражение против "МЮ" стало самым крупным домашним в истории выступлений "Атлетика" в еврокубках. Хотя такой же счет (0:3) уже однажды фиксировали на 'Сан-Мамесе" – в матче против "Вердера" в декабре 2009 года.
3 - Athletic Club suffered their biggest home defeat in European competition ever, along with another 0-3 defeat at the legendary San Mames against Werder Bremen in the Europa League in December 2009. Disgust. pic.twitter.com/AUgUwyelIz— OptaJose (@OptaJose) May 1, 2025
Добавим, что ответный матч между "Атлетиком" и "Ман Юнайтед" состоится 8 мая на "Олд Траффорд".
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