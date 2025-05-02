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Атлетик Бильбао повторил свое самое крупное домашнее еврокубковое поражение

Лига Европы
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Печальный антирекорд

Атлетик Бильбао повторил свое самое крупное домашнее еврокубковое поражение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг вечером "Атлетик" потерпел унизительное домашнее поражение в первом матче полуфинала Лиги Европы, уступив "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3. После тяжелых 90 минут баски оказались в ситуации, когда для выхода в финал нужно настоящее чудо в выездном матче.

Но и это еще не все, как сообщает Opta, это поражение против "МЮ" стало самым крупным домашним в истории выступлений "Атлетика" в еврокубках. Хотя такой же счет (0:3) уже однажды фиксировали на 'Сан-Мамесе" – в матче против "Вердера" в декабре 2009 года.

Добавим, что ответный матч между "Атлетиком" и "Ман Юнайтед" состоится 8 мая на "Олд Траффорд".

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Атлетик (Бильбао) Лига Европы Манчестер Юнайтед
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Источник:
OptaJose
Опубликовал: Алексей Полищук
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