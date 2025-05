Атлетик Бильбао повторил свое самое крупное домашнее еврокубковое поражение

В четверг вечером "Атлетик" потерпел унизительное домашнее поражение в первом матче полуфинала Лиги Европы, уступив "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3. После тяжелых 90 минут баски оказались в ситуации, когда для выхода в финал нужно настоящее чудо в выездном матче.

Но и это еще не все, как сообщает Opta, это поражение против "МЮ" стало самым крупным домашним в истории выступлений "Атлетика" в еврокубках. Хотя такой же счет (0:3) уже однажды фиксировали на 'Сан-Мамесе" – в матче против "Вердера" в декабре 2009 года.

