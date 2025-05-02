  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Наставник Тоттенхэма доволен своей командой после победы над Буде-Глимт

В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Тоттенхэма доволен своей командой после победы над Буде-Глимт

Лига Европы

Исключительная игра

Наставник Тоттенхэма доволен своей командой после победы над Буде-Глимт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу остался доволен игрой своей после уверенной домашней победы над "Буде-Глимт" со счетом 3:1 в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Я действительно доволен ребятами. Это была исключительная игра – настолько хорошая, насколько могла быть. Мы были организованными, дисциплинированными, создали немало моментов, хорошо контролировали мяч. Счет, возможно, не совсем передает наше преимущество, но он ставит нас в хорошую позицию перед ответным матчем.

Фаны сыграли важную роль – от самого выхода на поле чувствовалась бешеная энергия на стадионе. Это зарядило ребят, и мы прекрасно начали матч. Хорошая подача, Риши в штрафной, и Бреннан снова оказался там, где надо. Он всегда появляется в правильном месте. Затем мы смогли развить это начало. Мы знаем, что на выезде будет трудно, но мы хорошо подготовимся", – сказал Постекоглу.

Добавим, что ответный матч состоится 8 мая в Норвегии.

Читайте такжеЛЕ. Тоттенхэм – Буде-Глимт 3:1. Шпоры в шаге от финала
По теме
yellow-arrow
Форвард Атлетика - после 0:3 с МЮ: Можно было назначить пенальти, но красная карточка – это слишком
yellow-arrow
Атлетик Бильбао повторил свое самое крупное домашнее еврокубковое поражение
yellow-arrow
Эрнесто Вальверде поделился своими мыслями после поражения от Ман Юнайтед
Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Будё-Глимт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости