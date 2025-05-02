Наставник Тоттенхэма доволен своей командой после победы над Буде-Глимт

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу остался доволен игрой своей после уверенной домашней победы над "Буде-Глимт" со счетом 3:1 в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Я действительно доволен ребятами. Это была исключительная игра – настолько хорошая, насколько могла быть. Мы были организованными, дисциплинированными, создали немало моментов, хорошо контролировали мяч. Счет, возможно, не совсем передает наше преимущество, но он ставит нас в хорошую позицию перед ответным матчем.

Фаны сыграли важную роль – от самого выхода на поле чувствовалась бешеная энергия на стадионе. Это зарядило ребят, и мы прекрасно начали матч. Хорошая подача, Риши в штрафной, и Бреннан снова оказался там, где надо. Он всегда появляется в правильном месте. Затем мы смогли развить это начало. Мы знаем, что на выезде будет трудно, но мы хорошо подготовимся", – сказал Постекоглу.