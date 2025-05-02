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Форвард Атлетика - после 0:3 с МЮ: Можно было назначить пенальти, но красная карточка – это слишком
Вопросы остались
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Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс остался недоволен судейством в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:3).
На 35-й минуте встречи главный арбитр Эспен Эскос удалил с поля центрального защитника басков Дани Вивиана за нарушение правил на форварде "красных дьяволов" Расмусе Хойлунде.
"Люди знают наш потенциал, и мы знаем, что можем его реализовать.
Мы знали, что будет тяжело во втором тайме. Нам пришлось играть в обороне, ждать какого-то отдельного момента или тактического хода, но это не сработало. Поражение 0:3 - это тяжело, но мы можем заставить страдать соперника, как это было в поединке с "Лионом".
Эпизод с удалением? Сложная ситуация. Можно было назначить пенальти, но красная карточка – это слишком. Предупреждения было бы достаточно.
Перед этим Гарначо сыграл рукой, это дало ему преимущество, но ни главный арбитр, ни лайнсмен этого не увидели.
В эпизоде с Магуайром и Саннади судья даже не зафиксировал фол, поэтому я не говорю, что это должна была быть красная или желтая карточка", - цитирует Уильямса AS.
Ответный матч "Атлетик" и "МЮ" проведут 8 мая, в Манчестере.
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