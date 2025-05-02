Форвард Атлетика - после 0:3 с МЮ: Можно было назначить пенальти, но красная карточка – это слишком

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс остался недоволен судейством в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:3).

На 35-й минуте встречи главный арбитр Эспен Эскос удалил с поля центрального защитника басков Дани Вивиана за нарушение правил на форварде "красных дьяволов" Расмусе Хойлунде.

"Люди знают наш потенциал, и мы знаем, что можем его реализовать.

Мы знали, что будет тяжело во втором тайме. Нам пришлось играть в обороне, ждать какого-то отдельного момента или тактического хода, но это не сработало. Поражение 0:3 - это тяжело, но мы можем заставить страдать соперника, как это было в поединке с "Лионом".

Эпизод с удалением? Сложная ситуация. Можно было назначить пенальти, но красная карточка – это слишком. Предупреждения было бы достаточно.

Перед этим Гарначо сыграл рукой, это дало ему преимущество, но ни главный арбитр, ни лайнсмен этого не увидели.

В эпизоде с Магуайром и Саннади судья даже не зафиксировал фол, поэтому я не говорю, что это должна была быть красная или желтая карточка", - цитирует Уильямса AS.