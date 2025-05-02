Магуайр - после победы 3:0 над Атлетиком: Противостояние еще не завершено

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр проанализировал крупную победу в первом матче 1/2 полуфинала Лиги Европы против "Атлетика" (3:0).

"Первые 20 минут были непростыми – атмосфера сумасшедшая, болельщики очень были очень громкие, а интенсивность игры была высочайшей. Мы выдержали натиск и знали, что у нас будут шансы. Действовали в первом тайме мы хладнокровно.

Мой вклад в первый гол? Было здорово немного поработать дриблером и сделать отличный навес. В штрафной оказалось много наших игроков, и они, видимо, доверили мне сделать этот навес. Это было приятное чувство, ведь Каземиро отправил мяч в сетку ворот великолепным ударом головой в итоге.

Был выверенный первый тайм и профессионально отработанный второй - у нас были шансы забить четвертый мяч, и, возможно, нам стоило играть в более высоком темпе. Думаю, мы играли несколько осторожнее. В конечном итоге это была великая победа, но в четверг на следующей неделе нас ждет еще одна важная игра.

Противостояние еще не завершено — мы будем сосредоточены и готовы к ответному матчу на "Олд Траффорд", - сказал англичанин в интервью TNT Sports.