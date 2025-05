Два брата и лучший бомбардир. Атлетик потерял ключевых игроков перед вторым матчем с Ман Юнайтед

Нико и Иньяки Уильямс, а также Ойан Сансет не сыграют против "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Все вышеперечисленные игроки не попали в заявку "Атлетика" на предстоящую встречу из-за травм.

На троих братья Уильямсы и Сансет забили 39 голов в нынешнем сезоне. Последний является лучшим бомбардиром коллектива из Бильбао с 17 забитыми мячами в активе.

Против "МЮ" "Атлетик" сыграет завтра, 8 мая. Первый поединок завершился крупной победой английского клуба со счетом 3:0.

