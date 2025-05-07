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Два брата и лучший бомбардир. Атлетик потерял ключевых игроков перед вторым матчем с Ман Юнайтед
Шансы на камбэк близки к нулю
Getty Images/Global Images Ukraine
Нико и Иньяки Уильямс, а также Ойан Сансет не сыграют против "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
Все вышеперечисленные игроки не попали в заявку "Атлетика" на предстоящую встречу из-за травм.
На троих братья Уильямсы и Сансет забили 39 голов в нынешнем сезоне. Последний является лучшим бомбардиром коллектива из Бильбао с 17 забитыми мячами в активе.
Против "МЮ" "Атлетик" сыграет завтра, 8 мая. Первый поединок завершился крупной победой английского клуба со счетом 3:0.
???? BREAKING:— UtdXclusive (@UtdXclusive) May 7, 2025
Athletic Bilbao's official squad list for Manchester United:
NO Inaki Williams
NO Nico Williams
NO Oihan Sancet#MUFC pic.twitter.com/ytCD6SxexJ
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