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Два брата и лучший бомбардир. Атлетик потерял ключевых игроков перед вторым матчем с Ман Юнайтед

Лига Европы

Шансы на камбэк близки к нулю

Два брата и лучший бомбардир. Атлетик потерял ключевых игроков перед вторым матчем с Ман Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нико и Иньяки Уильямс, а также Ойан Сансет не сыграют против "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Все вышеперечисленные игроки не попали в заявку "Атлетика" на предстоящую встречу из-за травм.

На троих братья Уильямсы и Сансет забили 39 голов в нынешнем сезоне. Последний является лучшим бомбардиром коллектива из Бильбао с 17 забитыми мячами в активе.

Против "МЮ" "Атлетик" сыграет завтра, 8 мая. Первый поединок завершился крупной победой английского клуба со счетом 3:0.

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Атлетик (Бильбао) Лига Европы травмы Манчестер Юнайтед Иньяки Уильямс Нико Уильямс Ойан Сансет
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Источник:
Athletic Bilbao
Опубликовал: Александр Бураков
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