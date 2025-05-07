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Гарначо - о матче против Атлетика в Лиге Европы: Мы не должны оглядываться на счет первой игры
Этот поединок станет настоящим финалом для подопечных Рубена Аморима
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо дал комментарий перед ответным матчем с "Атлетиком" в полуфинале Лиги Европы.
"Мы все очень упорно тренируемся. Мы совершенствуемся и стараемся играть лучше. Мы помогаем друг другу. Мы хотим забивать больше голов. Команда будет улучшаться, когда мы будем забивать больше голов.
Если мы выиграем трофей Лиги Европы, это даст нам возможность попасть в Лигу чемпионов, поэтому в следующий сезон мы войдем в другом ритме и с другим менталитетом. Мы знаем, что не очень хорошо справляемся в Премьер-лиге, однако завтрашний матч для нас является настоящим финалом, и мы будем играть, не оглядываясь на счет в первой игре".
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Заметим, что 20-летний аргентинец в этом забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 54 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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