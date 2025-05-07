Аморим - о матче против Атлетика: Один гол может изменить все. Мы готовы бороться за победу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "Атлетик Бильбао" в полуфинале ЛЕ.

"Если вы посмотрите на наш сезон, то все возможно. Мы должны это понимать. Один гол может изменить все - динамику игры. Мы готовы бороться за победу и не думать о результате. Конечно, это имеет значение в том, как мы будем действовать, но мы думаем только о победе в завтрашней игре.

План игры "Атлетик" не изменится, но характеристики игроков изменятся, и это важно для нас знать. Это будет сильная команда с сильной индивидуальностью. Мы совершенствуем манеру игры, мы стали более уверенными и готовы принять этот вызов", - сказал специалист.