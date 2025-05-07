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Аморим - о матче против Атлетика: Один гол может изменить все. Мы готовы бороться за победу

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Манчестер Юнайтед настроен на победу

Аморим - о матче против Атлетика: Один гол может изменить все. Мы готовы бороться за победу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "Атлетик Бильбао" в полуфинале ЛЕ.

"Если вы посмотрите на наш сезон, то все возможно. Мы должны это понимать. Один гол может изменить все - динамику игры. Мы готовы бороться за победу и не думать о результате. Конечно, это имеет значение в том, как мы будем действовать, но мы думаем только о победе в завтрашней игре.

План игры "Атлетик" не изменится, но характеристики игроков изменятся, и это важно для нас знать. Это будет сильная команда с сильной индивидуальностью. Мы совершенствуем манеру игры, мы стали более уверенными и готовы принять этот вызов", - сказал специалист.

Напомним, что матч "МЮ" - "Атлетик" состоится 8 мая в 22:00 по Киеву.

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Атлетик (Бильбао) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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