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Тренер Буде/Глимт считает, что его команда имеет шансы на выход в финал Лиги Европы
Однако для этого им придется дома побеждать Тоттенхэм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер норвежского "Буде/Глимт" Кьетиль Кнутсен дал свой комментарий перед ответным матчем с "Тоттенхэмом" в полуфинале Лиги Европы.
"Безусловно, это исторический матч для нашей команды. Мы хотим играть первым номером в этом поединке. Конечно, мы не фавориты, но у нас есть шансы на выход в финал. Как и большинство команд, мы значительно лучше играем дома, чем на выезде, поэтому это прекрасное преимущество для нас, от которого мы должны отталкиваться".
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Напомним, что матч между "Буде/Глимт" и "Тоттенхэмом" состоится в четверг, 8-го мая. Этот еврокубковый поединок традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.
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