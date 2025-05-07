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Тренер Буде/Глимт считает, что его команда имеет шансы на выход в финал Лиги Европы

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Однако для этого им придется дома побеждать Тоттенхэм

Тренер Буде/Глимт считает, что его команда имеет шансы на выход в финал Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер норвежского "Буде/Глимт" Кьетиль Кнутсен дал свой комментарий перед ответным матчем с "Тоттенхэмом" в полуфинале Лиги Европы.

"Безусловно, это исторический матч для нашей команды. Мы хотим играть первым номером в этом поединке. Конечно, мы не фавориты, но у нас есть шансы на выход в финал. Как и большинство команд, мы значительно лучше играем дома, чем на выезде, поэтому это прекрасное преимущество для нас, от которого мы должны отталкиваться".

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Напомним, что матч между "Буде/Глимт" и "Тоттенхэмом" состоится в четверг, 8-го мая. Этот еврокубковый поединок традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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