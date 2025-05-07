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Буде-Глимт – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
"Шпоры" приедут за Полярный круг
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" гарантировал себе в первом матче полуфинала Лиги Европы хоть и преимущество, однако все же обманчивое. Оно составляет два мяча: любой гол подвергает его сомнению. А играть "шпоры" будут на необычном для себя искусственном газоне. Об этом уже только ленивый не говорил, но действительно на домашнем стадионе “Буде-Глимт” совсем недавно как и “Олимпиакос” разгромил (3:0), так и “Лацио” обыграл (2:0).
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В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Megogo Футбол 4. Посмотреть его можно будет на OTT-платформе MEGOGO. Начало – 8 мая в 22:00 по Киеву.
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Лига Европы, 1/2 финала
Ответный матч (результат первого поединка 3:1)
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