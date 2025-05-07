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Вальверде перед матчем с Манчестер Юнайтед: Мы приехали, чтобы выложиться на полную и выйти в финал ЛЕ

Лига Европы

Тренер Атлетик верит в свою команду

Вальверде перед матчем с Манчестер Юнайтед: Мы приехали, чтобы выложиться на полную и выйти в финал ЛЕ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде поделился своими ожиданиями от игры против "Манчестер Юнайтед" в рамках второго матча полуфинала ЛЕ.

"Мы здесь, чтобы выложиться на полную, потому что находимся на пороге финала. Это футбол, и мы должны играть. То, что произошло в Бильбао в первом матче, может произойти завтра, но наоборот", - сказал специалист.

Добавим, что ответный матч состоится 8 мая на "Олд Траффорд". Начало - в 22:00 по Киеву.

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Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао) Манчестер Юнайтед
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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