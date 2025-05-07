Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вальверде перед матчем с Манчестер Юнайтед: Мы приехали, чтобы выложиться на полную и выйти в финал ЛЕ
Тренер Атлетик верит в свою команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде поделился своими ожиданиями от игры против "Манчестер Юнайтед" в рамках второго матча полуфинала ЛЕ.
"Мы здесь, чтобы выложиться на полную, потому что находимся на пороге финала. Это футбол, и мы должны играть. То, что произошло в Бильбао в первом матче, может произойти завтра, но наоборот", - сказал специалист.
Добавим, что ответный матч состоится 8 мая на "Олд Траффорд". Начало - в 22:00 по Киеву.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025
- Трабзонспор получил предложение по украинцу в размере 5 млн евро
- Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото
- Тренер Буде/Глимт считает, что его команда имеет шансы на выход в финал Лиги Европы
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000