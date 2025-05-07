Вальверде перед матчем с Манчестер Юнайтед: Мы приехали, чтобы выложиться на полную и выйти в финал ЛЕ

Наставник "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде поделился своими ожиданиями от игры против "Манчестер Юнайтед" в рамках второго матча полуфинала ЛЕ.

"Мы здесь, чтобы выложиться на полную, потому что находимся на пороге финала. Это футбол, и мы должны играть. То, что произошло в Бильбао в первом матче, может произойти завтра, но наоборот", - сказал специалист.