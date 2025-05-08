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Манчестер Юнайтед – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед – Атлетик: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.05.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" будет принимать на своем поле "Атлетик". Учитывая счет после первого матча (3:0 в пользу "МЮ"), у басков остаются лишь призрачные шансы на выход в финал, однако это футбол – чудеса иногда случаются.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 8-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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