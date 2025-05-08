Буде-Глимт – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Тоттенхэм" гарантировал себе в первом матче полуфинала Лиги Европы хоть и преимущество, однако все же обманчивое. Оно составляет два мяча: любой гол ставит его под сомнение. А играть "шпоры" будут на непривычном для себя искусственном газоне. Об этом уже только ленивый не говорил, но действительно на домашнем стадионе "Буде-Глимт" совсем недавно как и "Олимпиакос" разгромил (3:0), так и "Лацио" обыграл (2:0).

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 8-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Буде-Глимт" – "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

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