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Буде-Глимт – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Буде-Глимт – Тоттенхэм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.05.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Буде-Глимт – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" гарантировал себе в первом матче полуфинала Лиги Европы хоть и преимущество, однако все же обманчивое. Оно составляет два мяча: любой гол ставит его под сомнение. А играть "шпоры" будут на непривычном для себя искусственном газоне. Об этом уже только ленивый не говорил, но действительно на домашнем стадионе "Буде-Глимт" совсем недавно как и "Олимпиакос" разгромил (3:0), так и "Лацио" обыграл (2:0).

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 8-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляция матча "Буде-Глимт" – "Тоттенхэм"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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