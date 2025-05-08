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Бизнес по-скандинавски. Фанат Буде/Глимта обменял 5 кг рыбы на билет против Тоттенхэма

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Оригинально подошёл к вопросу

Бизнес по-скандинавски. Фанат Буде/Глимта обменял 5 кг рыбы на билет против Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фанат "Буде/Глимта" обменял 5 кг рыбы на билет против "Тоттенхэма".

Эйде работает менеджером по производству на рыбоводческой ферме в Торскене в муниципалитете Сенья. Он не успел купить билет на матч, но оригинально подошёл к вопросу. Всего было доступно 480 билетов, но выстроилась очередь из 50 тыс человек.

Болельщик разместил объявление, предложив 5 кг бокнафиска в обмен на билет. Это вяленая рыба, которая провела на полке всего несколько недель и все еще мягкая внутри. Один из владельцев билета согласился.

"Знаете, те из нас, кто работает в рыболовстве, часто бывают творческими людьми. Я не думал, что это сработает, но потом появился парень, который хотел попробовать бокнафиск", – смеется Эйде.

Владелец билета рассказал, что пропуск был для его брата, однако последний не смог прилететь из Осло.

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Напомним, что матч между "Буде/Глимт" и "Тоттенхэмом" состоится 8 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Первый матч закончился со счётом 3:1 в пользу английской команды.

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Источник:
NRK
Опубликовал: Владислав Прийменко
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