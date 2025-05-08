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Фанаты надеются на преимущество. Ночью у отеля, в котором проживает Тоттенхэм, запустили фейерверки

Лига Европы

Но поможет ли это команде?

Фанаты надеются на преимущество. Ночью у отеля, в котором проживает Тоттенхэм, запустили фейерверки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ночью у отеля, в котором проживает "Тоттенхэм", фанат запустил фейерверки.

По сообщениям норвежского сайта, в 02:27 в полицию поступил вызов о запуске салютов возле отеля Scandic Sea, в котором ночевали игроки "Тоттенхэма". Полицейские прибыли и обнаружили несколько ракетниц для запусков салютов и убегающего из места происшествия человека.

Часть салютов не сработала и была извлечена правоохранителями для поддержания порядка.

"У нас нет никаких подозрений относительно того, кто это может быть", - говорит руководитель проекта Андерс Йохансен из норвежской телерадиовещательной корпорации.

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Напомним, что "Буде/Глимт" сыграет с "Тоттенхэмом" 8 мая в 22:00 по киевскому времени. Первый матч закончился со счётом 3:1 в пользу английской команды.

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Источник:
NRK
Опубликовал: Владислав Прийменко
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