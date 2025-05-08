Защитник Буде/Глимт назвал преимущество домашнего матча против Тоттенхэма

Защитник норвежского "Буде/Глимт" назвал преимущество домашнего матча против "Тоттенхэма".

Один Бьортуфт, пропустивший матч в Лондоне, рассказал, что домашний стадион с искусственным покрытием сможет стать преимуществом.

"Это то, к чему мы привыкли. Мы тренируемся на этом поле каждый день, как и команда, с которой мы встречаемся, они тренируются на травяных полях каждый день.

У них есть преимущество перед нами, а у нас есть преимущество перед ними. Я думаю, что всё по-честному.

Но, конечно, играть дома — это большое преимущество для нас, потому что я не думаю, что многие команды готовы к тому, что их ждёт.

Нам удалось сделать это успешно. Мяч здесь летит очень быстро, и это ключевой момент для нас". – заявил защитник.