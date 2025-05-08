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Защитник Буде/Глимт назвал преимущество домашнего матча против Тоттенхэма
Посмотрим. Один раз уже помогло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник норвежского "Буде/Глимт" назвал преимущество домашнего матча против "Тоттенхэма".
Один Бьортуфт, пропустивший матч в Лондоне, рассказал, что домашний стадион с искусственным покрытием сможет стать преимуществом.
"Это то, к чему мы привыкли. Мы тренируемся на этом поле каждый день, как и команда, с которой мы встречаемся, они тренируются на травяных полях каждый день.
У них есть преимущество перед нами, а у нас есть преимущество перед ними. Я думаю, что всё по-честному.
Но, конечно, играть дома — это большое преимущество для нас, потому что я не думаю, что многие команды готовы к тому, что их ждёт.
Нам удалось сделать это успешно. Мяч здесь летит очень быстро, и это ключевой момент для нас". – заявил защитник.
В этом сезоне Один Бьортуфт сыграл в 21-м матче "Буде/Глимта", в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.
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Напомним, что первый матч между "Тоттенхэмом" и "Буде/Глимтом" закончился со счётом 3:1. Ответный поединок состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени.
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