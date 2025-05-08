  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Защитник Буде/Глимт назвал преимущество домашнего матча против Тоттенхэма

В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Буде/Глимт назвал преимущество домашнего матча против Тоттенхэма

Лига Европы

Посмотрим. Один раз уже помогло

Защитник Буде/Глимт назвал преимущество домашнего матча против Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник норвежского "Буде/Глимт" назвал преимущество домашнего матча против "Тоттенхэма".

Один Бьортуфт, пропустивший матч в Лондоне, рассказал, что домашний стадион с искусственным покрытием сможет стать преимуществом.

"Это то, к чему мы привыкли. Мы тренируемся на этом поле каждый день, как и команда, с которой мы встречаемся, они тренируются на травяных полях каждый день.

У них есть преимущество перед нами, а у нас есть преимущество перед ними. Я думаю, что всё по-честному.

Но, конечно, играть дома — это большое преимущество для нас, потому что я не думаю, что многие команды готовы к тому, что их ждёт.

Нам удалось сделать это успешно. Мяч здесь летит очень быстро, и это ключевой момент для нас". – заявил защитник.

В этом сезоне Один Бьортуфт сыграл в 21-м матче "Буде/Глимта", в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что первый матч между "Тоттенхэмом" и "Буде/Глимтом" закончился со счётом 3:1. Ответный поединок состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Поддержка ожидается огненной. Атлетик показал фанатов, прибывших в Манчестер. Видео
yellow-arrow
Фанаты надеются на преимущество. Ночью у отеля, в котором проживает Тоттенхэм, запустили фейерверки
yellow-arrow
Бизнес по-скандинавски. Фанат Буде/Глимта обменял 5 кг рыбы на билет против Тоттенхэма
Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Будё-Глимт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости