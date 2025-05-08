Поддержка ожидается огненной. Атлетик показал фанатов, прибывших в Манчестер. Видео

"Атлетик" показал фанатов, прибывших в Манчестер на матч Лиги Европы.

Испанский клуб выложил кадры, на которых болельщики активно поддерживают клуб. Фанаты пели, скандировали лозунги.

????⚪️ Manchester es ????????????????????????????????????



???????? L@s athleticzales se preparan para el #MUFCAthletic de esta noche.



???? ???????????????????????????????? ?????????#UniqueInTheWorld ???? pic.twitter.com/2CSq1ZiNKJ — Athletic Club (@AthleticClub) May 8, 2025

Напомним, что первый матч между "Манчестер Юнайтед" и "Атлетиком" закончился со счётом 3:0 в пользу английской команды.

Испанский клуб приехал без Нико и Иньяки Уильямса, а также Ойана Сансета из-за травм.

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Поединок состоится 8 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.