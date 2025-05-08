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Поддержка ожидается огненной. Атлетик показал фанатов, прибывших в Манчестер. Видео

Лига Европы

Поддерживают команду несмотря ни на что

Поддержка ожидается огненной. Атлетик показал фанатов, прибывших в Манчестер. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетик" показал фанатов, прибывших в Манчестер на матч Лиги Европы.

Испанский клуб выложил кадры, на которых болельщики активно поддерживают клуб. Фанаты пели, скандировали лозунги.

Напомним, что первый матч между "Манчестер Юнайтед" и "Атлетиком" закончился со счётом 3:0 в пользу английской команды.

Испанский клуб приехал без Нико и Иньяки Уильямса, а также Ойана Сансета из-за травм.

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Поединок состоится 8 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Athletic Club
Опубликовал: Владислав Прийменко
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