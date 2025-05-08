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Поддержка ожидается огненной. Атлетик показал фанатов, прибывших в Манчестер. Видео
Поддерживают команду несмотря ни на что
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" показал фанатов, прибывших в Манчестер на матч Лиги Европы.
Испанский клуб выложил кадры, на которых болельщики активно поддерживают клуб. Фанаты пели, скандировали лозунги.
????⚪️ Manchester es ????????????????????????????????????— Athletic Club (@AthleticClub) May 8, 2025
???????? L@s athleticzales se preparan para el #MUFCAthletic de esta noche.
???? ???????????????????????????????? ?????????#UniqueInTheWorld ???? pic.twitter.com/2CSq1ZiNKJ
Напомним, что первый матч между "Манчестер Юнайтед" и "Атлетиком" закончился со счётом 3:0 в пользу английской команды.
Испанский клуб приехал без Нико и Иньяки Уильямса, а также Ойана Сансета из-за травм.
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Поединок состоится 8 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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