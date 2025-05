Полуфиналы Лиги Европы. Известны стартовые составы команд

Сегодня, 8 мая, состоятся два ответных матча 1/2 финалов Лиги Европы .

В одном из них "Манчестер Юнайтед" после гостевой разгромной победы 3:0 примет "Атлетик".

Во втором поединке норвежский "Буде/Глимт" после поражения 1:3 в Лондоне сыграет с "Тоттенхэмом".

Оба матча начнутся в 22:00.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Манчестер Юнайтед" - "Атлетик".

????❤️‍???? Introducing your Reds squad for tonight’s huge game… "UNITED! UNITED! UNITED!" ????️???? #MUFC || #UEL

How we line up in Bodø ???? pic.twitter.com/jm4WH9hTt2