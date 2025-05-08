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Полуфиналы Лиги Европы. Известны стартовые составы команд

Лига Европы
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МЮ против Атлетика, Буде/Глимт против Тоттенхэма

Полуфиналы Лиги Европы. Известны стартовые составы команд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 мая, состоятся два ответных матча 1/2 финалов Лиги Европы.

В одном из них "Манчестер Юнайтед" после гостевой разгромной победы 3:0 примет "Атлетик".

Во втором поединке норвежский "Буде/Глимт" после поражения 1:3 в Лондоне сыграет с "Тоттенхэмом".

Оба матча начнутся в 22:00.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Манчестер Юнайтед" - "Атлетик".

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