Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полуфиналы Лиги Европы. Известны стартовые составы команд
МЮ против Атлетика, Буде/Глимт против Тоттенхэма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 мая, состоятся два ответных матча 1/2 финалов
В одном из них "Манчестер Юнайтед" после гостевой разгромной победы 3:0 примет "Атлетик".
Во втором поединке норвежский "Буде/Глимт" после поражения 1:3 в Лондоне сыграет с "Тоттенхэмом".
Оба матча начнутся в 22:00.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча
????❤️???? Introducing your Reds squad for tonight’s huge game…— Manchester United (@ManUtd) May 8, 2025
"UNITED! UNITED! UNITED!" ????️????#MUFC || #UEL
???? ????????????????????????????????????́???? ???? @ManUtd— Athletic Club (@AthleticClub) May 8, 2025
???? Gure momentua. EGURRE! #MUFCAthletic #UniqueInTheWorld ???? pic.twitter.com/kQgvWBLiPI
How we line up in Bodø ???? pic.twitter.com/jm4WH9hTt2— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 8, 2025
Flere endringer på Glimts lag ???? Slik ser de helgule ut fra start pic.twitter.com/k1eXljqT66— FK Bodø/Glimt | Seriemester 2024 ???? (@Glimt) May 8, 2025
Популярное сейчас
- Заявление Китая и РФ: Убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины
- Динамо будет вынуждено продать легионера. Его жена против возвращения в Украину
- Бывший голландский арбитр ФИФА оценил работу Марчиняка на матче Интера против Барселоны
- Буде-Глимт – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.05.2025
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире