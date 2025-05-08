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ЛЕ. Манчестер Юнайтед - Атлетик 4:1 (общ. 7:1). Красные дьяволы уверенно шагают к финалу
А там их ждут старые знакомые
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Учитывая счет в первом матче, "Атлетику" нечего было терять на "Олд Траффорд". Им просто нужно было выйти на поле в надежде, что, возможно, именно сегодня с ними случится футбольное чудо и им удастся сделать кабмек с 0:3. Однако травмы точно не добавляли оптимизма подопечным Эрнесто Вальверде. На этот матч они вышли без своих лучших атакующих игроков – братьев Уильямсов и Ойхана Сансета. В то же время "МЮ" не нужно было нервничать, их единственной задачей было просто отыграть спокойный и контролируемый матч.
В принципе, неудивительно, что на первых минутах мы не увидели каких-то серьезных моментов от обеих команд. Лишь на 9-й минуте матча случился первый действительно хороший момент. И был он у "Атлетика", когда Беренгер откликнулся на передачу в штрафной площади "МЮ" и нанес удар, однако мяч пролетел выше ворот Онана. Хозяева ответили чуть позже, на 16-й минуте Гарначо выбежал на свидание с Агирресабалой, но вратарь "Атлетика" успел вовремя выйти из ворот и забрать мяч в руки. Из-за потерь ведущих игроков, в этом матче атака басков легла на плачи Беренгера, поэтому на 21-й минуте он самостоятельно протащил мяч от центра поля, эффектно обыграл защитника и оказался в хорошей позиции для удара, однако не смог достаточно хорошо закрутить мяч в ворота Онана. А вот через несколько минут мы едва не стали свидетелями повтора ситуации из первого матча. Патрик Доргу упал в штрафной "Атлетика", однако, несмотря на апелляции "красных дьяволов", VAR сообщил главному рефери, что этот момент не стоит пенальти.
Объективно, "Атлетик" создавал довольно мало угрозы, как для команды, которой нужно было делать кабмек. Передачи то не проходили, то летели мимо, поэтому построить приличную атаку им никак не удавалось. И что тогда делать в такой ситуации? Правильно – дальние удары. На 31-й минуте попытка удара Джало была заблокирована на краю штрафной площади, однако мяч отлетел к ногам Хаурегисара, который долго не думал и нанес блестящий дальний удар. Онана не спас. И это 1:0 в пользу "Атлетика"! Возможно, вот он ключ к успеху? Впрочем, до конца тайма лучшую возможность забить второй гол в этом матче имели именно хозяева. На 43-й минуте Гарначо снова убежал на свидание с вратарем, и на этот раз ему даже удалось перебросить Агирресабала, однако мяч полетел мимо стойки ворот.
Финальный свисток арбитра лишь официально сигнализировал о том, что оба коллектива летят в Страну Басков. Если в случае "Атлетика" это возвращение домой, то "МЮ" интересует только стадион "Сан-Мамес", где 21 мая у них запланирован финал Лиги Европы против старых знакомых – "Тоттенхэма".
Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
"Манчестер Юнайтед" – "Атлетик" 4:1 (общ. 7:1)
Голы: Маунт (72, 90+1), Каземиро (80), Гойлунд (85) – Хаурегисар (31)
"Манчестер Юнайтед": Онана – Линделоф (Амасс, 81), Магваер, Йоро – Мазрави (Шоу, 62), Каземиро (Мейну, 81), Угарте (Маунт, 62), Доргу – Фернандеш, Гарначо (Диалло, 63) – Хойлунд
"Атлетик": Агирресабала – Горосабель (Де Маркос, 62), Альварес, Нуньес, Берчиче – Руис де Галаррета (Прадос, 61), (Весга, 74), Хаурегисар – Джало (Олабаррьєта, 62), Гомес (Гурусета, 67), Беренгер – Саннади
Предупреждения: Мазрави (25), Каземиро (59), Доргу (90+1) – Хаурегисар (39), Нуньес (79), Беренгер (79), Саннади (89)
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