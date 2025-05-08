ЛЕ. Манчестер Юнайтед - Атлетик 4:1 (общ. 7:1). Красные дьяволы уверенно шагают к финалу

Учитывая счет в первом матче, "Атлетику" нечего было терять на "Олд Траффорд". Им просто нужно было выйти на поле в надежде, что, возможно, именно сегодня с ними случится футбольное чудо и им удастся сделать кабмек с 0:3. Однако травмы точно не добавляли оптимизма подопечным Эрнесто Вальверде. На этот матч они вышли без своих лучших атакующих игроков – братьев Уильямсов и Ойхана Сансета. В то же время "МЮ" не нужно было нервничать, их единственной задачей было просто отыграть спокойный и контролируемый матч.

В принципе, неудивительно, что на первых минутах мы не увидели каких-то серьезных моментов от обеих команд. Лишь на 9-й минуте матча случился первый действительно хороший момент. И был он у "Атлетика", когда Беренгер откликнулся на передачу в штрафной площади "МЮ" и нанес удар, однако мяч пролетел выше ворот Онана. Хозяева ответили чуть позже, на 16-й минуте Гарначо выбежал на свидание с Агирресабалой, но вратарь "Атлетика" успел вовремя выйти из ворот и забрать мяч в руки. Из-за потерь ведущих игроков, в этом матче атака басков легла на плачи Беренгера, поэтому на 21-й минуте он самостоятельно протащил мяч от центра поля, эффектно обыграл защитника и оказался в хорошей позиции для удара, однако не смог достаточно хорошо закрутить мяч в ворота Онана. А вот через несколько минут мы едва не стали свидетелями повтора ситуации из первого матча. Патрик Доргу упал в штрафной "Атлетика", однако, несмотря на апелляции "красных дьяволов", VAR сообщил главному рефери, что этот момент не стоит пенальти.

Объективно, "Атлетик" создавал довольно мало угрозы, как для команды, которой нужно было делать кабмек. Передачи то не проходили, то летели мимо, поэтому построить приличную атаку им никак не удавалось. И что тогда делать в такой ситуации? Правильно – дальние удары. На 31-й минуте попытка удара Джало была заблокирована на краю штрафной площади, однако мяч отлетел к ногам Хаурегисара, который долго не думал и нанес блестящий дальний удар. Онана не спас. И это 1:0 в пользу "Атлетика"! Возможно, вот он ключ к успеху? Впрочем, до конца тайма лучшую возможность забить второй гол в этом матче имели именно хозяева. На 43-й минуте Гарначо снова убежал на свидание с вратарем, и на этот раз ему даже удалось перебросить Агирресабала, однако мяч полетел мимо стойки ворот.

Счет 1:0 после первого тайма обязывал подопечных Вальверде действовать активнее во втором, потому что где один гол, там и второй, а где второй, то вот вам уже и кабмек. Поэтому они ожидаемо начали играть увереннее во втором тайме. Но это особо не изменило ситуацию, ведь в начале второй половины основную угрозу баскам удавалось создавать после стандартов, но ничем серьезным они не завершались. Логичный вопрос возникает – так почему бы вам снова не попробовать использовать дальние удары? Наверное, то же самое и подумал Руис де Галаррета, который на 57-й минуте решил пробить метров с 20, но его удар был заблокирован и переведен на угловой. На 61-й минуте неплохой шанс был у Джало, который откликнулся в штрафной на прострел от Беренгера, но удар у нападающего был максимально неточным. После этого Аморим и Вальверде решили, что в этом матче надо что-то менять. Ну, они и изменили. Оба тренера сделали по тройной замене.

Лишь на 65-й минуте у басков наконец начали работать стандарты, когда Нуньес выпрыгнул выше всех после навеса со штрафного и пробил головой, но мяч и здесь пролетел мимо штанги. После этого свое слово сказали замены Аморима. На 72-й минуте Мейсон Маунт принял мяч в штрафной после передачи Йоро, развернулся и нанес удар по воротам. Без шансов для Агирресабалы. 1:1 и надежды басков на камбэк начинают таять. Но создали ли они что-то для того, чтобы не дать этим надеждам умереть? Едва ли не единственное, что они сделали, это заработали штрафной у своих ворот на 80-й минуте. Бруну навесил, а Каземиро, как и в первом матче, замкнул передачу ударом головой. 2:1 в пользу хозяев. Судьба финала решена, а моральный дух басков был прибит.

Чего не скажешь о "МЮ". Они решили использовать момент. На 85-й минуте Диалло прорвался с фланга и выкатил мяч на Хойлунда, который с нескольких метров делает счет 3:1. "Олд Траффорд" празднует, столько радостных улыбок на нем не часто увидишь. Вишенкой же на торте стала ошибка вратаря гостей. Агирресабала опередил игрока "МЮ" и выбил мяч, однако сделал он это неточно, поэтому Маунт перехватил его у центральной линии. В этот момент "семерка" "МЮ", похоже, вдруг вспомнил, какой номер он носит на спине, поэтому вторым касанием он решил создать момент в стиле Дэвида Бекхэма. Маунт нанес дальний удар и отправил мяч в сетку ворот. Да, удар он нанес чуть ближе к воротам, чем Дэвид, да и сам удар был не так хорош, но гол есть гол. Это 4:1. Последний гвоздь в гроб басков.

Финальный свисток арбитра лишь официально сигнализировал о том, что оба коллектива летят в Страну Басков. Если в случае "Атлетика" это возвращение домой, то "МЮ" интересует только стадион "Сан-Мамес", где 21 мая у них запланирован финал Лиги Европы против старых знакомых – "Тоттенхэма".

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

"Манчестер Юнайтед" – "Атлетик" 4:1 (общ. 7:1)

Голы: Маунт (72, 90+1), Каземиро (80), Гойлунд (85) – Хаурегисар (31)

"Манчестер Юнайтед": Онана – Линделоф (Амасс, 81), Магваер, Йоро – Мазрави (Шоу, 62), Каземиро (Мейну, 81), Угарте (Маунт, 62), Доргу – Фернандеш, Гарначо (Диалло, 63) – Хойлунд

"Атлетик": Агирресабала – Горосабель (Де Маркос, 62), Альварес, Нуньес, Берчиче – Руис де Галаррета (Прадос, 61), (Весга, 74), Хаурегисар – Джало (Олабаррьєта, 62), Гомес (Гурусета, 67), Беренгер – Саннади

Предупреждения: Мазрави (25), Каземиро (59), Доргу (90+1) – Хаурегисар (39), Нуньес (79), Беренгер (79), Саннади (89)