ЛЕ. 1/2 финала. Манчестер Юнайтед - Атлетик Бильбао 4:1. Обзор матча

8 мая "Манчестер Юнайтед" играл с "Атлетик Бильбао" в рамках второго матча полуфинала Лиги Европы.

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Счет был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал игрок "Атлетика" Хаурегисар.

"Манчестер Юнайтед" сумел восстановить паритет во втором тайме. На 72-й минуте Мейсон Маунт воспользовался удачной возможностью и точным ударом в правый угол ворот сравнял счет, а вскоре "красные дьяволы" удвоили свое преимущество в этом поединке - отличился Каземиро, и третий гол в ворота "Атлетик" забил Хойлунд, четвертый - Маунт.

"Манчестер Юнайтед" - "Атлетик Бильбао" - 4:1

Голы: Маунт 72', 90+1', Каземиро 79', Хойлунд 85' - Хаурегисар 31'

Обзор матча