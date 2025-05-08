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Манчестер Юнайтед - Атлетик Бильбао 2:1. Обзор матча Лиги Европы и видео голов (обновляется)

Лига Европы

Кто же попадет в финал турнира?

Манчестер Юнайтед - Атлетик Бильбао 2:1. Обзор матча Лиги Европы и видео голов (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

8 мая "Манчестер Юнайтед" играл с "Атлетик Бильбао" в рамках второго матча полуфинала Лиги Европы.

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Счет был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал игрок "Атлетика" Хаурегисар.

"Манчестер Юнайтед" сумел восстановить паритет во втором тайме. На 72-й минуте Мейсон Маунт воспользовался удачной возможностью и точным ударом в правый угол ворот сравнял счет, а вскоре "красные дьяволы" удвоили свое преимущество в этом поединке - отличился Каземиро.

"Манчестер Юнайтед" - "Атлетик Бильбао" - 2:1

Гол: Маунт 72' Каземиро 79' - Хаурегисар 31'

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