Обе команды в своем чемпионате вне зоны ЛЧ. Определились финалисты Лиги Европы

Закончились ответные полуфинальные матчи Лиги Европы и определились финалисты турнира.

Последний матч еврокубков состоится между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

Для "Тоттенхэма" это четвёртый еврокубковый финал. Два из них были в Кубке УЕФА и один в Лиге Чемпионов.

1971/72: Тоттенхэм – Вулверхэмптон 3:2 (2:1 в гостях и 1:1 дома) (Кубок УЕФА);

1983/84: Андерлехт – Тоттенхэм 2:2 (3:4 по пен) (1:1 в гостях и 1:1 дома) (Кубок УЕФА);

2018/19: Тоттенхэм – Ливерпуль 0:2 (Лига Чемпионов).

Для "Манчестер Юнайтед" это также четвёртый финал в Кубке обладателей кубков/ Лиге Европы. Клуб из Манчестера проиграл лишь однажды.

1990/91: Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1 (Кубок обладателей Кубков)

2016/17: Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0 (Лига Европы)

2020/21: Вильярреал – Манчестер Юнайтед 1:1 (11:10 по пен).

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Финал Лиги Европы состоится 21 мая и пройдёт на "Сан-Мамес" в Бильбао.