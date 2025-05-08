ЛЕ. Буде-Глимт – Тоттенхэм 0:2. И искусственное поле не помешало

Лига Европы, 1/2 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:3)

"Аспмира" (Будет)

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Ночью перед матчем норвежские болельщики запускали фейерверки возле гостиницы, где расположился "Тоттенхэм". Но вероятно не учли, что площадь Буде – 14,91 квадратный километр. А это почти вдвое меньше, чем только Печерский район Киева. Поэтому вероятно и подопечным Кнутсена эти звуки спать не давали.

Домашние матчи – стихия "Глимта". Но сегодня они им не смогли полноценно управлять, хотя активно начали этот поединок. Шанс был у того же Блумберга после подачи с углового. На дальней штанге находился сам и решил бить из носка – попал в сетку ворот. Но с противоположной стороны. А на 23 минуте эффектно с девятки мяч достал голкипер норвежцев после удара Порро.

А еще лучшим выстрел вышел в Берга, хоть и поначалу это наверняка была подача. Точно в верхний угол ворот. Однако и здесь голкипер справился – Викарио красиво парировал удар. Это все моменты на первый тайм.

И вообще – это все шансы для норвежцев в матче. После перерыва они так и ничего серьезного не создали. А потом еще и дважды пропустили в интервале шести минут. Сначала Соланке забил после подачи с углового: сыграл как настоящий нападающий. Пробил чуть ли не с линии ворот.

Дальше гол в свой актив записал Порро. Да еще какой! Возможно, и подавал испанец, но мяч полетел в ворота и залетел от штанги в сетку. Голкипер хозяев мог за этой красотой только наблюдать – это он и сделал.

Впервые в этом сезоне еврокубков "Буде-Глимт" проиграл дома без забитого гола. И в общем, это лишь второе поражение для подопечных Кнутсена на собственном поле. А начинали они еще со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Здесь – за Полярным кругом – упали "Лацио", "Порту", "Олимпиакос". А вот "Тоттенхэм" выдержал.

И прошёл в финал Лиги Европы. Хотя и сезон непосредственно в Англии для "шпор" складывается не слишком хорошо, однако есть возможность впервые за кучу лет завоевать трофей. И в соперниках – похож по уровню "Манчестер Юнайтед", который в этом сезоне "шпоры" трижды (!) обыгрывали.

Все решится 21 мая. Этот поединок состоится в Бильбао на "Эстадио Сан-Мамес".

"Буде-Глимт" (Буде, Норвегия) – "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) 0:2

Голы: Соланке 63, Порро 69

"Буде-Глимт": Хайкин – Шеволд, Мое (Нильсен 72), Гундерсен, Бьоркан – Эвьен, Берг, Салтнес (Аукленд 72) – Блумберг (Серли 61), Хег (Хелмерсен 61), Хауге (Маатта 84)

"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги – Кулусевский, Биссума, Бентанкур – Джонсон (П. М. Сарр 68), Соланке, Ришарлисон (М. Тель 61)

Предупреждения: Гег 26 – Джонсон 33, Викарио 66