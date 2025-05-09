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Лишь 2 клуба чаще играли в финалах ЛЕ, чем Тоттенхэм

Лига Европы
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Заявка на трофей

Лишь 2 клуба чаще играли в финалах ЛЕ, чем Тоттенхэм

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" в четвертый раз сыграет в решающей встрече Кубка УЕФА / Лиги Европы. Добавим, что именно "шпоры" выиграли первый трофей в этом турнире в сезоне 1971/72. Также лондонская команда одерживала победу в соревнованиях 1983/84, а в 1974 году уступила в финале.

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"Тоттенхэм" догнал по количеству решающих поединков "Ливерпуль" и "Ювентус". Лишь 2 клуба лидируют в соответствующем рейтинге – "Севилья" (7) и миланский "Интер" (5). Для "Манчестер Юнайтед" это будет 3-й финал.

Английские коллективы 21 раз выступали в финале. Это новый рекорд турнира. 19 у испанцев, 18 – у представителей Италии. 10 клубов Бундеслиги претендовали на трофей, по 9 – у АПЛ и Серии А, в Ла Лиге таких было 8.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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