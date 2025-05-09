Рубен Аморим: Я не знаю, что произойдет в финале – и это хорошо

Наставник "Ман Юнайтед" Рубен Аморим посетил пресс-конференцию после победы в ответном полуфинале Лиги Европы против "Атлетика" (4:1), где прокомментировал саму игру и предстоящий финал.

"Это был хороший результат. Если посмотреть на оба матча, то все было намного сложнее, чем показывает счет. У нас много слабых мест в игре, и это видно по матчу. Но мы боремся, и если оценить обе игры, то мы заслуживаем финал.

Каждый матч имеет свою историю. Мы проиграли последние три игры против "Тоттенхэма", но теперь можем выиграть следующую, в финале. Если посмотреть на вероятность, то мы ближе к победе, чем к поражению. Обе команды будут играть по принципу "все или ничего", и это будет игра такого типа, потому что тренеры похожи. Я знаю, что Постекоглу тренирует на год дольше, и контекст другой, но мы оба сейчас страдаем в своих обстоятельствах. Так что я не знаю, что произойдет в финале – и это хорошо. Это и плохо с этой командой, ведь я никогда не знаю. Я могу только пытаться подготовиться к игре, но мы прогрессируем, и у нас появляются новые решения", – сказал Аморим.