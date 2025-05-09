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Автор дубля в ворота Атлетика дал комментарий после игры

Лига Европы

Особый вечер

Автор дубля в ворота Атлетика дал комментарий после игры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы, одолев в ответном полуфинале "Атлетик" со счетом 4:1 (общ. 7:1). В этом им помог полузащитник Мейсон Маунт, который сделал дубль, выйдя на замену во втором тайме.

"Это было сложно. С тех пор, как я здесь, меня преследовали травмы, неудачи, но я всегда оставался позитивным, и знал, что что-то хорошее произойдет, поэтому продолжал двигаться вперед.

Мы, так сказать, выстояли в этом шторме, и, конечно, когда забили первый гол и сделали счет 1:1, то это нас немного успокоило. Я просто пытался выйти и повлиять на игру. Это был напряженный матч, когда я вышел, как и для других игроков, поэтому я просто пытался успокоить игру и повлиять на нее.

Что касается фанатов, то они были невероятные. Они всегда были с нами. Это мои первые голы на "Олд Траффорд", поэтому это особый вечер. Я долго его ждал. Это особый момент для нас сегодня, и мы хотим достойно завершить сезон", – сказал Маунт.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 3 гола в 22-х матчах за "МЮ" во всех турнирах.

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Атлетик (Бильбао) Лига Европы Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Алексей Полищук
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