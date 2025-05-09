Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Атлетика высказался после вылета из Лиги Европы
Это была великолепная еврокампания
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде сожалеет из-за последних минут на "Олд Траффорд" и считает, что полуфинал был значительно ровнее, чем свидетельствует общий счет 1:7.
"Ключевой момент противостояния случился в Бильбао. Мы не смогли забить в начале, плюс остались в меньшинстве на длительное время. Мы привезли сюда очень плохой результат, который нас сильно ограничил. Мы могли бы приехать с минимальным отставанием и были бы ближе к финалу.
Но надо помнить, что матч длится девяносто минут и надо стоять на ногах до конца. Но последние десять минут были очень плохими, мы просто развалились. Они забили нам еще три гола, и теперь может показаться, что это была легкая прогулка, но те, кто был внутри, знают, что это не так – ни в первом матче, ни во втором.
Мы провели великолепную еврокампанию. Факт в том, что для нас само попадание в полуфинал уже является большим достижением, особенно после стольких лет без еврокубков. Но когда ты уже здесь, то хочется большего, хочется в финал. Сейчас на мне еще осадок от матча, но мы провели хороший турнир. Очень обидно, что эти десять минут оставили такой горький привкус. Считаю что, мы могли сделать гораздо больше в этой паре", – сказал Вальверде.
Добавим, что свой следующий матч "Атлетик" проведет 11 мая против "Алавеса".
Популярное сейчас
- Известны финалисты Лиги Европы и Лиги Конференций, успехи Свитолиной и вероятный новый тренер Шахтера. Главные новости за 8 мая
- Сумасшествие! В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов
- Топовое противостояние. Определились финалисты Лиги Конференций
- Манчестер Юнайтед - Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.05.2025
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире