Наставник Атлетика высказался после вылета из Лиги Европы

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде сожалеет из-за последних минут на "Олд Траффорд" и считает, что полуфинал был значительно ровнее, чем свидетельствует общий счет 1:7.

"Ключевой момент противостояния случился в Бильбао. Мы не смогли забить в начале, плюс остались в меньшинстве на длительное время. Мы привезли сюда очень плохой результат, который нас сильно ограничил. Мы могли бы приехать с минимальным отставанием и были бы ближе к финалу.

Но надо помнить, что матч длится девяносто минут и надо стоять на ногах до конца. Но последние десять минут были очень плохими, мы просто развалились. Они забили нам еще три гола, и теперь может показаться, что это была легкая прогулка, но те, кто был внутри, знают, что это не так – ни в первом матче, ни во втором.

Мы провели великолепную еврокампанию. Факт в том, что для нас само попадание в полуфинал уже является большим достижением, особенно после стольких лет без еврокубков. Но когда ты уже здесь, то хочется большего, хочется в финал. Сейчас на мне еще осадок от матча, но мы провели хороший турнир. Очень обидно, что эти десять минут оставили такой горький привкус. Считаю что, мы могли сделать гораздо больше в этой паре", – сказал Вальверде.