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Главный тренер Тоттенхэма гордится своими игроками после выхода в финал Лиги Европы
Впереди предстоит большая игра
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу посетил пресс-конференцию после победы в ответном полуфинале Лиги Европы против "Буде-Глимт" со счетом 2:0 (общ. 5:1). Там у него спросили о матче и предстоящем финале против "Манчестер Юнайтед".
"Во-первых, я горжусь игроками и персоналом. Ребята сегодня были невероятны – хорошо подготовлены, дисциплинированы, организованы. Это было нужно, ведь мы знали, что здесь будет непросто, потому что соперник имеет отличную домашнюю статистику. Но то, как мы справились – просто замечательно. Горжусь командой и рад за наших болельщиков. Впереди нас ждет большая игра, и мы будем к ней готовиться.
Финал против "Манчестер Юнайтед"? Да, это захватывающе. Это здорово. Независимо от клуба, такие шансы выпадают нечасто, поэтому надо воспользоваться ими. Впереди у нас будут несколько недель подготовки. Это будет большая игра, и она дарит нашим болельщикам надежду на то, что мы действительно можем сделать что-то особенное в этом сезоне", – сказал Постекоглу.
Добавим, что финал Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" запланирован на 21 мая.
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