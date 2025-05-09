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Главный тренер Тоттенхэма гордится своими игроками после выхода в финал Лиги Европы

Лига Европы

Впереди предстоит большая игра 

Главный тренер Тоттенхэма гордится своими игроками после выхода в финал Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу посетил пресс-конференцию после победы в ответном полуфинале Лиги Европы против "Буде-Глимт" со счетом 2:0 (общ. 5:1). Там у него спросили о матче и предстоящем финале против "Манчестер Юнайтед".

"Во-первых, я горжусь игроками и персоналом. Ребята сегодня были невероятны – хорошо подготовлены, дисциплинированы, организованы. Это было нужно, ведь мы знали, что здесь будет непросто, потому что соперник имеет отличную домашнюю статистику. Но то, как мы справились – просто замечательно. Горжусь командой и рад за наших болельщиков. Впереди нас ждет большая игра, и мы будем к ней готовиться.

Финал против "Манчестер Юнайтед"? Да, это захватывающе. Это здорово. Независимо от клуба, такие шансы выпадают нечасто, поэтому надо воспользоваться ими. Впереди у нас будут несколько недель подготовки. Это будет большая игра, и она дарит нашим болельщикам надежду на то, что мы действительно можем сделать что-то особенное в этом сезоне", – сказал Постекоглу.

Добавим, что финал Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" запланирован на 21 мая.

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Алексей Полищук
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