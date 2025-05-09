Нас ждет шестой чисто английский финал в истории еврокубков. Англичане теперь абсолютные лидеры по этому показателю

Поединок МЮ – "Тоттенхэм" станет третьим чисто английским финалом в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы, и 11-м мононациональным финалом в этом турнире вообще. Если же брать всю историю еврокубков, то мы станем свидетелями 19-го монофинала. При этом Англия, доныне делившая пальму первенства по количеству финальных еврокубковых "междусобойчиков" с Италией и Испанией (по пять случаев), теперь выходит в абсолютные лидеры этого рейтинга.

Все мононациональные финалы еврокубков

Что до участников предстоящего финала, то оба клуба в подобной ситуации также окажутся не впервые. "Тоттенхэм" в дебютном сезоне Кубка УЕФА-1971/72 одолел в двухматчевом финальном противостоянии земляков из "Вулверхэмптона" (2:1 в гостях и 1:1 дома) и стал первым обладателем трофея. А шесть лет назад в финале Лиги чемпионов-2018/19 "шпоры" упустили возможность впервые завоевать главный еврокубок, уступив "Ливерпулю" – 0:2.

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Что касается МЮ, то за спиной у "красных дьяволов" – победный финал ЛЧ-2007/08 против "Челси". В том памятном поединке, основное и дополнительное время которого завершилось вничью (1:1), все решилось в драматической серии послематчевых пенальти. В последнем из 10 регламентированных ударов капитан "аристократов" Джон Терри мог принести победу лондонцам, но поскользнувшись, пробил в штангу. А в перестрелке до первого промаха удача улыбнулась Эдвину ван дер Сару, отразившему удар Николя Анелька. Кстати, в заявке "Челси" на тот матч значился и Андрей Шевченко, но на поле будущий глава УАФ так и не вышел.