"Не пересматривал эту игру три года", - Денис Бойко назвал самый болезненный матч своей карьеры

Украинский голкипер Денис Бойко, который недавно завершил карьеру, назвал матч, который стал для него самым болезненным в карьере. По словам кипера, это финальный матч Лиги Европы в сезоне 2014/15, в котором "Днепр" проиграл "Севилье" (2:3).

"Не пересматривал этот матч три года. Я мало кому об этом говорил, но почти три года я не мог посмотреть этот матч. Для меня это моя футбольная вселенная в некотором смысле, когда я упоминал об этом матче, когда мне случались какие-то публикации или чьи-то интервью об этом матче.

Моя вселенная полностью была разрушена и все это, потому что иметь такую ​​возможность и не выиграть этот матч, тем более это не была игра в одни ворота, мы не проиграли по всем статьям, имели очень хорошие шансы победить", – рассказал Бойко.