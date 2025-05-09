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"Не пересматривал эту игру три года", - Денис Бойко назвал самый болезненный матч своей карьеры
Как вы уже догадались, это финал Лиги Европы против Севильи
фото из свободных источников
Украинский голкипер Денис Бойко, который недавно завершил карьеру, назвал матч, который стал для него самым болезненным в карьере. По словам кипера, это финальный матч Лиги Европы в сезоне 2014/15, в котором "Днепр" проиграл "Севилье" (2:3).
"Не пересматривал этот матч три года. Я мало кому об этом говорил, но почти три года я не мог посмотреть этот матч. Для меня это моя футбольная вселенная в некотором смысле, когда я упоминал об этом матче, когда мне случались какие-то публикации или чьи-то интервью об этом матче.
Моя вселенная полностью была разрушена и все это, потому что иметь такую возможность и не выиграть этот матч, тем более это не была игра в одни ворота, мы не проиграли по всем статьям, имели очень хорошие шансы победить", – рассказал Бойко.
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