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"Не пересматривал эту игру три года", - Денис Бойко назвал самый болезненный матч своей карьеры

Лига Европы

Как вы уже догадались, это финал Лиги Европы против Севильи

"Не пересматривал эту игру три года", - Денис Бойко назвал самый болезненный матч своей карьеры

фото из свободных источников

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Украинский голкипер Денис Бойко, который недавно завершил карьеру, назвал матч, который стал для него самым болезненным в карьере. По словам кипера, это финальный матч Лиги Европы в сезоне 2014/15, в котором "Днепр" проиграл "Севилье" (2:3).

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"Не пересматривал этот матч три года. Я мало кому об этом говорил, но почти три года я не мог посмотреть этот матч. Для меня это моя футбольная вселенная в некотором смысле, когда я упоминал об этом матче, когда мне случались какие-то публикации или чьи-то интервью об этом матче.

Моя вселенная полностью была разрушена и все это, потому что иметь такую ​​возможность и не выиграть этот матч, тем более это не была игра в одни ворота, мы не проиграли по всем статьям, имели очень хорошие шансы победить", – рассказал Бойко.

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Денис Бойко Севилья Днепр
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Источник:
Денис Бойко
Опубликовал: Михаил Черныш
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